Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Авария произошла на перекрестке в районе станции метро "Физтех". По предварительной информации, водитель грузовика с армянскими номерами проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП один человек погиб. Водитель грузовика получил травму головы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативные группы и скорая помощь. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, движение на участке затруднено. Прокуратура и Госавтоинспекция взяли ситуацию на контроль.

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