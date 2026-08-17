17 августа, 08:45Происшествия
Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе
Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Авария произошла на перекрестке в районе станции метро "Физтех". По предварительной информации, водитель грузовика с армянскими номерами проехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП один человек погиб. Водитель грузовика получил травму головы.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативные группы и скорая помощь. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, движение на участке затруднено. Прокуратура и Госавтоинспекция взяли ситуацию на контроль.
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