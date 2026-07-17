Российские вузы планируют внедрить нейросеть для контроля посещаемости студентов. Система будет анализировать данные с камер в аудиториях, автоматически учитывать присутствующих на занятиях и передавать информацию в деканат.

Нейросеть также сможет распознавать посторонних на входе и передавать тревожный сигнал сотрудникам охраны при обнаружении разыскиваемого человека.

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