17 июля, 07:45Общество
Российские вузы планируют внедрить нейросеть для контроля посещаемости студентов
Российские вузы планируют внедрить нейросеть для контроля посещаемости студентов. Система будет анализировать данные с камер в аудиториях, автоматически учитывать присутствующих на занятиях и передавать информацию в деканат.
Нейросеть также сможет распознавать посторонних на входе и передавать тревожный сигнал сотрудникам охраны при обнаружении разыскиваемого человека.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.