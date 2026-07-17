Евросоюз не смог принять 21-й пакет антироссийских санкций. Решение заблокировала Греция, которая выступила против ограничений на транспортировку российского СПГ в третьи страны.

По данным СМИ, новый пакет также вызвал вопросы у Болгарии и Австрии. Основная часть обсуждаемых ограничений касается энергетики, включая возможное изменение механизма потолка цен на российскую нефть.

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