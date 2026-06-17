Ограничения на полеты малой авиации введут в Центральной России с 20 июня

С 20 июня над Москвой и соседними регионами ограничат полеты малой авиации. Как сообщили в Росавиации, запрет коснется легких и сверхлегких самолетов, а также беспилотников на высоте до 5 200 метров.

Ограничения также затронут воздушное пространство над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской и рядом других областей.

Исключение сделают для воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.