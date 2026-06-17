Сергей Собянин: новая школа во Внукове откроется 1 сентября

Новая школа в районе Внуково примет учеников 1 сентября. Учебный корпус рассчитан на 2,1 тысячи мест, сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет более 36 тысяч квадратных метров. Внутренние дворы создают эффект маленького школьного города с несколькими кварталами. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле и физкультурно-спортивный комплекс. Отдельная площадка выделена для сдачи нормативов с полосой препятствий, лабиринтом и велотренажером.

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