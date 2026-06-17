Юбилейный саммит Россия – АСЕАН стартовал в Казани

В Казани начался юбилейный саммит Россия – АСЕАН, который продлится с 17 по 19 июня.

Участников форума встретили в соответствии с местными традициями. Премьер‑министра Малайзии приветствовали под "Калинку" и угостили чак‑чаком. Премьер‑министр Таиланда, помимо татарского десерта, попробовал каравай с хлебом и солью.

На фоне проведения саммита в Казани усилены меры безопасности. В городе подготовили 189 маршрутов для передвижения делегаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.