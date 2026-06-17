Почти половина российских компаний пытаются вернуть бывших сотрудников

Почти половина российских компаний пытаются вернуть своих бывших сотрудников из-за нехватки квалифицированных кадров. Работодатели все чаще звонят бывшим работникам из числа линейного персонала, которые уволились из-за отсутствия повышения зарплаты или карьерного роста, и предлагают им вернуться на прежнее место.

Острая необходимость наблюдается в токарях, слесарях и сварщиках. Специалисты с высшим образованием и большим опытом работы также востребованы. По данным сервиса по найму, 48% российских компаний делали предложения бывшим сотрудникам, но только 14% работодателей смогли вернуть всех, кому предлагали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.