"Миллион вопросов": эксперт рассказала, на что обращать внимание при приеме на работу

На что надо в первую очередь обращать внимание при приеме на работу? Что делать, если работодатель заставляет оформиться ИП или самозанятым? Чем опасны серые схемы трудоустройства?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дарья Мурченко.







