10 июня, 17:50Общество
"Миллион вопросов": эксперт рассказала, на что обращать внимание при приеме на работу
На что надо в первую очередь обращать внимание при приеме на работу? Что делать, если работодатель заставляет оформиться ИП или самозанятым? Чем опасны серые схемы трудоустройства?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дарья Мурченко.
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