График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 07:30

Общество

Юрист объяснил, могут ли не принять на работу из-за отказа пройти полиграф

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Отказ от полиграфа не является законным основанием для отказа в трудоустройстве, рассказал заслуженный юрист РФ, адвокат Никита Филиппов.

По словам эксперта, работодатель не имеет права отказывать в приеме на работу, увольнять или применять дисциплинарные взыскания из-за отказа от полиграфа.

Если кандидату отказали в работе по этой причине, у него есть все основания обратиться в суд, так как закон на стороне соискателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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