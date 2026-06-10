Юрист объяснил, могут ли не принять на работу из-за отказа пройти полиграф

Отказ от полиграфа не является законным основанием для отказа в трудоустройстве, рассказал заслуженный юрист РФ, адвокат Никита Филиппов.

По словам эксперта, работодатель не имеет права отказывать в приеме на работу, увольнять или применять дисциплинарные взыскания из-за отказа от полиграфа.

Если кандидату отказали в работе по этой причине, у него есть все основания обратиться в суд, так как закон на стороне соискателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.