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09 июня, 18:45

Политика

Медведев заявил о необходимости поддержки молодежи в народной программе "Единой России"

Медведев заявил о необходимости поддержки молодежи в народной программе "Единой России"

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Поддержка молодежи должна стать одной из основных тем народной программы партии "Единая Россия". Об этом заявил зампредседателя Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме партии.

Участники встречи обсудили реализацию народной программы. Отдельное внимание уделили опыту Москвы в сфере управления городским хозяйством. По словам депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой, достижения столицы в сфере трансформации ЖКХ и создании комфортной городской среды могут быть использованы в регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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