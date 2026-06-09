Медведев заявил о необходимости поддержки молодежи в народной программе "Единой России"

Поддержка молодежи должна стать одной из основных тем народной программы партии "Единая Россия". Об этом заявил зампредседателя Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме партии.

Участники встречи обсудили реализацию народной программы. Отдельное внимание уделили опыту Москвы в сфере управления городским хозяйством. По словам депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой, достижения столицы в сфере трансформации ЖКХ и создании комфортной городской среды могут быть использованы в регионах.

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