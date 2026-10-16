Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

В пятизвездочном отеле в египетском Шарм-эш-Шейхе погиб 11-летний мальчик из Москвы, еще один ребенок пострадал. Подростки качались на гамаке у бассейна, в какой-то момент они упали на траву. Один из мальчиков скатился к дереву, где проходила подсветка, и его ударило током. Он скончался на месте.

Кроме того, в Москве тестируют новый способ навигации на сложных участках. Теперь прямо на дороге водители могут увидеть красные и синие стрелки. Если эксперимент окажется удачным, такую цветную разметку применят по всему городу.

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