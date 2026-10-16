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16 октября, 21:00

Туризм

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

В РСТ опровергли сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

"Аэрофлот" начал выполнять регулярные рейсы между Москвой и вьетнамским курортом Фукуок

Российские туристы оказались заблокированы в отелях из-за массовых погромов на Маврикии

Россия поднялась в рейтинге "сильных" паспортов

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы между Москвой и Фукуоком

Российские туристы более 1,5 суток не могут вылететь в Москву из Стамбула

Электронное разрешение для въезда в Казахстан станет обязательным с июля 2027 года

Застрявшие в Стамбуле россияне готовятся к возвращению в Москву

Семья из России заразилась вирусом Коксаки в отеле в Турции

В пятизвездочном отеле в египетском Шарм-эш-Шейхе погиб 11-летний мальчик из Москвы, еще один ребенок пострадал. Подростки качались на гамаке у бассейна, в какой-то момент они упали на траву. Один из мальчиков скатился к дереву, где проходила подсветка, и его ударило током. Он скончался на месте.

Кроме того, в Москве тестируют новый способ навигации на сложных участках. Теперь прямо на дороге водители могут увидеть красные и синие стрелки. Если эксперимент окажется удачным, такую цветную разметку применят по всему городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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