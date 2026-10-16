Более 100 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Более 100 рейсов задерживаются в столичных аэропортах, сообщили в Минтрансе России.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме, однако расписание пока не восстановлено полностью.

Ситуация находится под контролем профильного министерства и Росавиации. Для обслуживания пассажиров привлекли дополнительный персонал, подразделения аэропортов работают в усиленном режиме.

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