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16 октября, 17:15

Транспорт

Более 100 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Более 100 рейсов задержаны в столичных аэропортах

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Более 100 рейсов задерживаются в столичных аэропортах, сообщили в Минтрансе России.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме, однако расписание пока не восстановлено полностью.

Ситуация находится под контролем профильного министерства и Росавиации. Для обслуживания пассажиров привлекли дополнительный персонал, подразделения аэропортов работают в усиленном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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