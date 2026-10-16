16 октября, 11:15Транспорт
За пять лет оплатой по биометрии в транспорте Москвы воспользовались 240 млн раз
Пять лет назад в Москве появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте с помощью биометрии. За это время пассажиры воспользовались сервисом более 240 миллионов раз.
Для оплаты достаточно посмотреть в камеру на турникете. При этом не нужны банковская карта, телефон или кошелек. Внедрение биометрии и новых турникетов упрощает проход пассажиров и помогает оптимизировать пассажиропоток.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.