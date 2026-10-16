11-й тур чемпионата России по футболу стартует 17 октября

11-й тур чемпионата России по футболу сезона-2026/2027 стартует 17 октября. Для московских команд он начнется с матча "Локомотива" с действующим чемпионом "Краснодаром". Игра пройдет в 19:30.

18-го числа состоится столичное дерби "Динамо" – ЦСКА. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице. В Тушине "Спартак" примет казанский "Рубин".

Завершится тур 19 октября. В подмосковных Химках "Родина" сыграет с "Оренбургом". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.