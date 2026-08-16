Москвичи пожаловались на китайские авто, у которых лопнуло стекло панорамной крыши

На ремонте в столичных автосервисах все больше кроссоверов с панорамными крышами. Водители говорят, что стекло не выдержало палящего солнца.

При выявлении дефектов производства есть шансы заменить стекло по гарантии. На данный момент лишь один из трех китайских автопроизводителей, к которым чаще всего владельцы машин обращались с разбитой или треснувшей панорамной крышей, официально подтвердил наличие дефекта.

Если же виновником поломки признают погодные условия, можно обратиться за компенсацией по полису КАСКО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

