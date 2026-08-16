Внуково, Домодедово и Жуковский восстановили штатную работу после ограничений

Ситуация в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский остается спокойной. Ночью там вводили ограничения на отправку и прием рейсов. Во Внуково сообщили, что значительное число самолетов уже отправили, сейчас аэропорт восстанавливает штатный режим работы и принимает самолеты, которые ранее ушли на запасные аэродромы.

В Домодедово к 12:00 задержанных из-за ограничений рейсов не осталось. Пассажирам, которые не смогли вовремя улететь или могут опоздать на стыковку, рекомендуют сообщить работодателю о возможной задержке и сохранить подтверждающие документы. При переносе рейса пассажирам также следует сохранять уведомления и сообщения от авиакомпании или туроператора.

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