Московская область подверглась массированной атаке ВСУ

Московская область подверглась одной из самых массированных атак ВСУ за последнее время. За ночь силы ПВО ликвидировали 187 ударных беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В Раменском погиб пожилой мужчина, беспилотник упал на его частный дом. В Подольске пострадали три человека.

В Подольске горит склад Wildberries в Каледино. Также повреждены частный дом в СНТ "Лесной" и легковой автомобиль. В Домодедово горит склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.

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