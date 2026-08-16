16 августа, 10:15Происшествия
Московская область подверглась массированной атаке ВСУ
Московская область подверглась одной из самых массированных атак ВСУ за последнее время. За ночь силы ПВО ликвидировали 187 ударных беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В Раменском погиб пожилой мужчина, беспилотник упал на его частный дом. В Подольске пострадали три человека.
В Подольске горит склад Wildberries в Каледино. Также повреждены частный дом в СНТ "Лесной" и легковой автомобиль. В Домодедово горит склад с медикаментами, повреждены несколько жилых домов, два частных дома и крыша торгового центра. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.
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