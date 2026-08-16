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Новости

16 августа, 06:30

Общество

Новости мира: полив газонов запретили в Швейцарии из-за аномальной жары

Новости мира: полив газонов запретили в Швейцарии из-за аномальной жары

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Полив газонов и мытье машин запретили в Швейцарии из-за аномальной жары. Овощные и декоративные сады разрешено поливать только целенаправленно, жителей призывают экономить воду и сократить время принятия душа.

В бельгийской провинции Льеж бушует лесной пожар площадью более 2 700 гектаров, пострадал крупнейший природный заповедник страны. Из опасных районов эвакуируют жителей, для борьбы с огнем мобилизованы все пожарные подразделения Бельгии и расчеты из Германии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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