Москвичи пожаловались на отсутствие удобств в глэмпинге

Московская пара заплатила 65 тысяч рублей за выходные в глэмпинге в Подмосковье, но реальность оказалась далека от рекламы. Туристы столкнулись с отсутствием холодильника, необходимостью убирать за собой и дополнительными платежами за мангал и печку.

Эксперты напоминают, что конкретный набор услуг должен быть указан при бронировании. При несоответствии реальности рекламе турист может зафиксировать недостатки на фото и направить владельцам претензию, при отказе нужно обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.