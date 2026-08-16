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16 августа, 09:30

Общество

Роспотребнадзор напомнил о праве возврата денег за бракованный товар

Роспотребнадзор напомнил о праве возврата денег за бракованный товар

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Роспотребнадзор напомнил о праве потребителей требовать возврат денег за некачественно оказанную услугу или бракованный товар. Для этого необходимо сначала направить продавцу письменную претензию.

В претензии нужно указать, что и когда было куплено, в чем заключался недостаток, а также изложить требование о возврате денег и выплате неустойки. К заявлению следует приложить копии чека или договора. В случае отказа или отсутствия ответа продавца необходимо обращаться в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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