Маркетплейсы скрыли опасные БАДы для похудения с витрин

Маркетплейсы завершают проверки БАДов для похудения после выявления в их составе запрещенного вещества. Опасные товары, попавшие в список Роспотребнадзора, уже скрыты с онлайн-витрин.

Независимая экспертиза обнаружила в четырех наименованиях БАДов сибутрамин – сильнодействующее вещество, производное наркотика. Его содержание в образцах в три раза превышало разрешенную дозу, прием препаратов вызывал у покупателей галлюцинации, аритмию и другие тяжелые последствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.