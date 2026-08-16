16 августа, 09:15Общество
Маркетплейсы скрыли опасные БАДы для похудения с витрин
Маркетплейсы завершают проверки БАДов для похудения после выявления в их составе запрещенного вещества. Опасные товары, попавшие в список Роспотребнадзора, уже скрыты с онлайн-витрин.
Независимая экспертиза обнаружила в четырех наименованиях БАДов сибутрамин – сильнодействующее вещество, производное наркотика. Его содержание в образцах в три раза превышало разрешенную дозу, прием препаратов вызывал у покупателей галлюцинации, аритмию и другие тяжелые последствия.
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