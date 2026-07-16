Совет по делам национальностей обсудил подготовку к Году единства народов России

В столице прошло заседание Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. Одной из главных тем стала подготовка мероприятий в рамках Года единства народов России, а также годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Участники обсудили проведение патриотических акций и развитие проекта "Многонациональная победа", который сохраняет память о вкладе народов страны в Победу. Большинство решений, принятых на предыдущем заседании Совета, уже реализовано.

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