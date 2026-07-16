16 июля, 12:45Общество
Роспотребнадзор предупредил о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила в России
Роспотребнадзор предупредил, что в России встречаются комары-переносчики лихорадки Западного Нила. Инфекция вызывается арбовирусами и зарегистрирована более чем в 90 странах.
В России случаи заболевания выявляли в Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областях. Насколько реально заразиться? При каких симптомах нужно начинать волноваться?
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