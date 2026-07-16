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16 июля, 11:45

Политика

Российские войска взяли под контроль подходы к Красному Лиману в ДНР

Российские войска взяли под контроль подходы к Красному Лиману в ДНР

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Российские войска в Донецкой Народной Республики взяли под контроль подходы к Красному Лиману со стороны Славянска, продолжают уничтожение личного состава ВСУ и срыв доставки боеприпасов, сообщают военные с места боев.

По данным Минобороны России, за время проведения СВО уничтожены 673 самолета ВСУ, 284 вертолета, около 180 тысяч беспилотников, более 30 тысяч танков и боевых машин, а также 1 700 установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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