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16 июля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок

В Госдуме предложили запретить привязку банковских карт для пробных подписок

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В Госдуме предложили запретить обязательную привязку банковских карт при оформлении пробных подписок. Соответствующее обращение депутаты направили в Минцифры РФ.

Авторы инициативы считают, что это поможет защитить пользователей от незапланированных списаний после окончания бесплатного периода. Вместо привязки карты предлагается подтверждать личность по номеру телефона или через портал "Госуслуги". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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