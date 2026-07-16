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16 июля, 07:15

Политика

Трамп намерен расширить военную операцию против Ирана

Трамп намерен расширить военную операцию против Ирана

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Речь идет об усилении авиаударов, а также о возможной отправке наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива.

По мнению военных экспертов, такой сценарий может стать самой опасной фазой конфликта. Ранее иранские власти заявили, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не согласятся с требованиями Исламской Республики.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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