Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

В Бирюлеве Восточном появится новый транспортный узел с многофункциональным комплексом и перехватывающей парковкой. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Транспортный узел "Лебедянская" будет состоять из строящейся станции Бирюлевской линии метро и остановок общественного транспорта. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров.

Также предусмотрено обновление дорожной сети и благоустройство прилегающей территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.