Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовые группы "Южной" группировки войск зачистили от ВСУ 120 зданий.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 671 самолет ВСУ, 284 вертолета и более 160 тысяч беспилотников. Противник потерял свыше 29 тысяч танков и боевых машин и 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.