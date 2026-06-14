В России собираются ввести новые требования к авто старше 30 лет

В России собираются усовершенствовать требования к технической безопасности автомобилей, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет. Соответствующий приказ должен подготовить Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минтрансом и МВД к 2030 году.

Специалисты должны пересмотреть требования к бортовым системам, а также системам мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты, автоматизации и очистки авто. Также должны определить критерии применения алкозамков, которые блокируют двигатель при наличии паров алкоголя в салоне.

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