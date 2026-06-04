Россия и США проведут товарищеский хоккейный матч в честь 250-летия независимости США

Хоккейный матч сборных США и России пройдет в "Лужниках" 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости США. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Какие именно команды выйдут на лед, пока не уточняется. Эйджи отметил, что турнир объединит профессионалов и любителей.

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