04 июня, 14:15Спорт
Россия и США проведут товарищеский хоккейный матч в честь 250-летия независимости США
Хоккейный матч сборных США и России пройдет в "Лужниках" 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости США. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Какие именно команды выйдут на лед, пока не уточняется. Эйджи отметил, что турнир объединит профессионалов и любителей.
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