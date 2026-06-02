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02 июня, 03:15

Общество

"Новости дня": танцевальный сезон "Московского долголетия" стартует в парке "Митино"

"Новости дня": танцевальный сезон "Московского долголетия" стартует в парке "Митино"

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В ландшафтном парке "Митино" в Москве стартует новый танцевальный сезон проекта "Московское долголетие". Каждый может выбрать свой танец от классических бальных до современных.

По словам участников, танцы дарят заряд бодрости и энергии, а также повышают семейную идиллию и эмоциональное единение. Тренеры отмечают, что занятия развивают память и вырабатывают новые нейросвязи.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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