"Новости дня": танцевальный сезон "Московского долголетия" стартует в парке "Митино"

В ландшафтном парке "Митино" в Москве стартует новый танцевальный сезон проекта "Московское долголетие". Каждый может выбрать свой танец от классических бальных до современных.

По словам участников, танцы дарят заряд бодрости и энергии, а также повышают семейную идиллию и эмоциональное единение. Тренеры отмечают, что занятия развивают память и вырабатывают новые нейросвязи.

Подробнее – в программе "Новости дня".