Новости мира: бомбардировщик B-52 потерпел крушение в Калифорнии

В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52. Самолет рухнул в окрестностях военно-воздушной базы Эдвардс практически сразу после взлета. Восемь членов экипажа погибли. Причины катастрофы пока не выяснены.

В Германии пенсионерка спровоцировала массовый завал во время велогонки. Пожилая женщина передвигалась на скутере для маломобильных граждан и решила получше рассмотреть происходящее на трассе, выехав на траекторию движения гонщиков. Один из велосипедистов врезался в женщину и перелетел через руль.

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