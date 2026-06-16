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Новости

16 июня, 09:00

Происшествия

Новости мира: бомбардировщик B-52 потерпел крушение в Калифорнии

Новости мира: бомбардировщик B-52 потерпел крушение в Калифорнии

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Сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился в Иркутской области

В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52. Самолет рухнул в окрестностях военно-воздушной базы Эдвардс практически сразу после взлета. Восемь членов экипажа погибли. Причины катастрофы пока не выяснены.

В Германии пенсионерка спровоцировала массовый завал во время велогонки. Пожилая женщина передвигалась на скутере для маломобильных граждан и решила получше рассмотреть происходящее на трассе, выехав на траекторию движения гонщиков. Один из велосипедистов врезался в женщину и перелетел через руль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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