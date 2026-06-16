Москвичи планируют потратить на отпуск 77 тысяч рублей на человека за неделю

Опросы показали, что этим летом москвичи готовы потратить на отпуск порядка 77 тысяч рублей на человека за неделю. Это примерно на 10% больше, чем год назад, и в 1,5 раза больше, чем 4 года назад.

Отдых в Турции на двоих на 8–9 дней обойдется минимум в 260 тысяч рублей, в Египте – 200–250 тысяч, в Китае – примерно на 10 тысяч дешевле. Горящие туры на зарубежных направлениях практически исчезли, но авиаперелеты в начале или середине недели дешевле на 5–10%.

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