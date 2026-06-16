16 июня, 08:00Туризм
Москвичи планируют потратить на отпуск 77 тысяч рублей на человека за неделю
Опросы показали, что этим летом москвичи готовы потратить на отпуск порядка 77 тысяч рублей на человека за неделю. Это примерно на 10% больше, чем год назад, и в 1,5 раза больше, чем 4 года назад.
Отдых в Турции на двоих на 8–9 дней обойдется минимум в 260 тысяч рублей, в Египте – 200–250 тысяч, в Китае – примерно на 10 тысяч дешевле. Горящие туры на зарубежных направлениях практически исчезли, но авиаперелеты в начале или середине недели дешевле на 5–10%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.