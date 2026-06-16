Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 08:00

Туризм

Москвичи планируют потратить на отпуск 77 тысяч рублей на человека за неделю

Москвичи планируют потратить на отпуск 77 тысяч рублей на человека за неделю

Прямые авиарейсы запустят из Москвы в Занзибар

Новости мира: посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России

В Анапе 49 пляжей официально получили разрешение принять отдыхающих

Международный форум "Путешествуй" проходит на ВДНХ в Москве

Прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку возобновятся с 4 октября

Визовые центры Кипра закроются в России с 15 июня

Прямые регулярные авиаперелеты из Москвы в Танзанию запустят со 2 июля

Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" в 2025 году

Международный форум "Путешествуй!" проходит в Москве

Опросы показали, что этим летом москвичи готовы потратить на отпуск порядка 77 тысяч рублей на человека за неделю. Это примерно на 10% больше, чем год назад, и в 1,5 раза больше, чем 4 года назад.

Отдых в Турции на двоих на 8–9 дней обойдется минимум в 260 тысяч рублей, в Египте – 200–250 тысяч, в Китае – примерно на 10 тысяч дешевле. Горящие туры на зарубежных направлениях практически исчезли, но авиаперелеты в начале или середине недели дешевле на 5–10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕгор БедуляПолина БрабецИван Пашков

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика