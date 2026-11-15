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15 ноября, 12:15

Транспорт

Беспилотные трамваи полностью заменят обычные на маршруте № 10 в Москве

Беспилотные трамваи полностью заменят обычные на маршруте № 10 в Москве

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К концу 2026 года маршрут № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" полностью переведут на беспилотные трамваи. Для их движения создали высокоточную цифровую карту маршрута и установили специальные датчики, которые помогают транспорту ориентироваться в пространстве.

Бортовая система получает информацию от интеллектуальной транспортной системы Москвы и использует цифровую карту рельсов. По словам экспертов, она не только реагирует на дорожную обстановку, но и прогнозирует ее изменения, выбирая безопасные скорость и траекторию движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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