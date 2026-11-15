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15 ноября, 09:15

Туризм

Российские туристы столкнулись с проблемами при заселении в отели Мальдив

Российские туристы столкнулись с проблемами при заселении в отели Мальдив

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Проблемы с платежами через крупнейший банк Мальдив осложнили отдых российских туристов. Финансовая организация отклоняет транзакции, связанные с гражданами России, из-за чего некоторые отели отказываются заселять путешественников или требуют повторно оплатить проживание наличными.

По словам участников туристического рынка, сумма задержанных платежей уже достигла 2 миллионов долларов. Ситуацию взяло на контроль Минэкономразвития. В ведомстве сообщили, что направили обращения в министерство туризма и посольство Мальдив в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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