Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Майами в США. Инцидент произошел на пересечении рулежных дорожек: один лайнер крылом задел носовую часть другого. Пилоты грузового самолета сообщили диспетчеру, что вырулили слишком далеко. После столкновения обоим бортам приказали оставаться на месте.

В результате происшествия два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте. Столкновение не повлияло на работу аэропорта. Причины случившегося выясняются, проводится расследование.

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