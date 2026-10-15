Эксперт допустил снижение спроса на красную икру из-за роста цен

Дальнейшее повышение цен на красную икру приведет к снижению спроса, считает владелец группы компаний "Русский икорный дом" Александр Новиков.

По его словам, продукт уже значительно подорожал по сравнению с прошлым годом. На фоне роста цен покупатели могут отказаться от крупных упаковок в пользу меньших объемов.

При этом Новиков считает, что красная икра останется на новогодних столах, но покупать ее будут меньше. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.