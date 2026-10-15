Большинство участников опроса Москвы 24 выступили против введения предоплаты в вузах

Телеканал Москва 24 провел опрос об отношении россиян к предоплате за обучение в вузах. Против этой инициативы выступили 72% из 1 737 участников голосования в Telegram, еще 28% поддержали ее.

Минобрнауки предлагает обязать абитуриентов оплачивать первый семестр сразу после зачисления, чтобы исключить заключение договоров одновременно с несколькими университетами. При этом будущим студентам хотят разрешить использовать материнский капитал и образовательный кредит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.