Красная икра подорожала почти на 60% из-за дефицита

Медианная цена на красную икру в России выросла почти на 60%, а ее производство сократилось на 70%. В этом году икры добыли непривычно мало, поэтому купить ее по-прежнему можно, но стоит она дороже.

При среднегодовом спросе в 12–15 тысяч тонн в этом сезоне добыли всего около 5 тысяч тонн. На рынке образовался серьезный дефицит, рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, нехватку пытаются восполнить прошлогодней икрой, структурированными продуктами и фальсификатом.

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