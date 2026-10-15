Новак заявил о стабильном импорте бензина в Россию

Импорт бензина в Россию остается стабильным и обеспечивает около 10% внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, ситуация с топливом в стране заметно улучшилась, в том числе после завершения ремонта на ряде нефтеперерабатывающих заводов.

Разработка новых месторождений и возобновление работы скважин позволят увеличить объемы поставок нефти на НПЗ. Это создаст условия для наращивания производства нефтепродуктов как для внутреннего рынка, так и для экспорта, отмечают эксперты.

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