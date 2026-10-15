Минобрнауки предложило ввести предоплату за обучение в вузах

Минобрнауки предложило обязать абитуриентов вносить предоплату за первый семестр сразу после зачисления в вуз. По мнению ведомства, это сократит возможность заключать договоры одновременно с несколькими университетами.

При этом будущим студентам планируют разрешить использовать материнский капитал и образовательный кредит для оплаты обучения. Если новые правила примут, они вступят в силу с 1 марта следующего года.

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