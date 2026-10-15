Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2027–2029 годы

Проект бюджета Москвы на 2027–2029 годы внесли в Мосгордуму. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Документ учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. В ближайшие три года власти планируют увеличить доходы по всем основным источникам и направить средства на реализацию 13 государственных программ.

Среди приоритетов – социальная защита москвичей, поддержка участников СВО и их семей, повышение качества услуг, развитие городской инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Также предусмотрены поддержка инвесторов и реального сектора экономики, а также проекты в сфере обороноспособности страны.

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