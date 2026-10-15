15 октября, 12:15Экономика
В России могут начать продавать топливо ниже "Евро-5" только через биржу
В России обсуждают возможность продавать топливо ниже класса "Евро-5" только через биржу. По словам вице-премьера Александра Новака, это позволит сделать сделки прозрачнее и отслеживать направления поставок бензина. Он также сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке страны.
Эксперты связывают снижение напряженности с окончанием отпускного сезона и сокращением спроса на дизельное топливо со стороны сельского хозяйства. На рынке сформировались излишки летнего дизеля, который можно направлять на экспорт.
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