В России могут начать продавать топливо ниже "Евро-5" только через биржу

В России обсуждают возможность продавать топливо ниже класса "Евро-5" только через биржу. По словам вице-премьера Александра Новака, это позволит сделать сделки прозрачнее и отслеживать направления поставок бензина. Он также сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке страны.

Эксперты связывают снижение напряженности с окончанием отпускного сезона и сокращением спроса на дизельное топливо со стороны сельского хозяйства. На рынке сформировались излишки летнего дизеля, который можно направлять на экспорт.

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