"Московский патруль": ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при кредитах

Центробанк предложил банкам учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам при расчете долговой нагрузки клиентов, что может усложнить получение кредитов для неплательщиков.

В Москве в реестре злостных неплательщиков алиментов уже более шести тысяч человек, а по стране – более 300 тысяч. Судебные приставы активно взыскивают долги: с начала года взыскано более 2,5 миллиарда рублей, применяются ограничения на выезд, арест счетов и имущества, а также административная и уголовная ответственность.

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