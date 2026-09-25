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25 сентября, 21:30

Экономика

"Московский патруль": ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при кредитах

"Московский патруль": ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при кредитах

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Центробанк предложил банкам учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам при расчете долговой нагрузки клиентов, что может усложнить получение кредитов для неплательщиков.

В Москве в реестре злостных неплательщиков алиментов уже более шести тысяч человек, а по стране – более 300 тысяч. Судебные приставы активно взыскивают долги: с начала года взыскано более 2,5 миллиарда рублей, применяются ограничения на выезд, арест счетов и имущества, а также административная и уголовная ответственность.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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