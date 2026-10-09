Адвокат прокомментировал идею ограничить размер алиментов

Адвокат Михаил Салкин прокомментировал идею ограничить размер алиментов и не привязывать их к доходу. Поводом послужило дело футболиста Матвея Сафонова, который хочет снизить сумму алиментов. По закону он перечисляет на ребенка 25% от дохода, но считает, что это слишком много.

Как может работать схема с фиксированными алиментами? Что будет, если родитель, который платит алименты, внезапно начнет зарабатывать сильно меньше?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

