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15 сентября, 14:45

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Москва представила свои возможности на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Москва представила свои возможности на фестивале молодежи в Екатеринбурге

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Интерактивный павильон "Москва – город будущего" работает на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Посетители могут узнать о профессиональных программах для молодых людей, познакомиться с цифровыми сервисами столицы и совершить виртуальную прогулку по ВДНХ.

В VR-театре "Полет над Москвой" гости фестиваля могут увидеть главные достопримечательности города. Участники также могут принять участие в мастер-классах и познакомиться со столичной культурой. В зоне "Культурный код" работает стенд Московского кинокластера, посвященный киноиндустрии столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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