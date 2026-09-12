Пушкинская набережная стала полностью пешеходной в Москве

Пушкинская набережная в Москве стала полностью пешеходной. Проезд на электросамокатах, велосипедах, моноколесах и других средствах индивидуальной мобильности запрещен на участке от Крымского до Андреевского моста.

Для поездок на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности доступны отдельные маршруты объезда по Крымской, Андреевской и Воробьевской набережным. В прогулочной зоне Парка Горького передвигаться на таких устройствах нельзя, их необходимо вести рядом.

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