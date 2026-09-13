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13 сентября, 09:30

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Прогулочный бульвар с зонами отдыха появится в Мнёвниковской пойме

Прогулочный бульвар с зонами отдыха появится в Мнёвниковской пойме

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В Мнёвниковской пойме появится прогулочный бульвар с зонами отдыха и уличным амфитеатром. Его начнут строить в следующем году. Часть маршрута поднимут над ландшафтом, а под бетонными навесами разместят столы для работы на свежем воздухе. Вокруг высадят деревья и кустарники.

В восточной части поймы планируют обустроить набережную с детскими и спортивными площадками, а также местами для выгула собак. На западной появятся воркаут-зона, спортивный пирс и зеленая поляна.

Кроме того, в Мнёвниковской пойме строят два пешеходных моста. Они соединят территорию с Крылатским и Филевским парком. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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