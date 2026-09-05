Уличная часть парка развлечений "Остров мечты" официально открылась для посетителей

Море эмоций: в День города для посетителей официально открылась уличная часть парка "Остров мечты". Здесь появились пять новых тематических зон. Теперь по единому билету гостям доступны еще свыше 20 аттракционов.

Главные новинки – скоростная американская горка "Легенда вершин" высотой с 17-этажный дом, 68-метровая башня свободного падения "Свободный полет", а также гигантский маятник "Звездная орбита".

Для любителей спокойных прогулок построили "Город мечтателей" с объемными 3D-экранами, высадили зеленый лабиринт из полутора тысяч деревьев в "Деревне дримчиков" и открыли набережную в "Рыбацкой бухте".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала в парке развлечений и на себе испытала новые аттракционы.