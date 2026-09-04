Рост арендных ставок замедлился в Москве

На рынке аренды жилья в Москве замедлился рост ставок. С мая по август цены выросли на 6%, тогда как год назад рост составил 12%. Причиной стало увеличение предложения, благодаря чему у арендаторов появился выбор.

На этом фоне участились конфликты между арендодателями и жильцами. Споры возникают из-за мебели, гостей, домашних животных и денег. При заселении оставляют залог, но при выезде его могут не вернуть полностью.

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