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04 сентября, 07:45

Общество

Рост арендных ставок замедлился в Москве

Рост арендных ставок замедлился в Москве

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На рынке аренды жилья в Москве замедлился рост ставок. С мая по август цены выросли на 6%, тогда как год назад рост составил 12%. Причиной стало увеличение предложения, благодаря чему у арендаторов появился выбор.

На этом фоне участились конфликты между арендодателями и жильцами. Споры возникают из-за мебели, гостей, домашних животных и денег. При заселении оставляют залог, но при выезде его могут не вернуть полностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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